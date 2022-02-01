Путин: нарушение прав человека на Украине приобрело системный характер
- РИА Новости
Об этом во время выступления по итогам переговоров заявил российский лидер.
«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта, ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», — сказал Путин.
В ноябре прошлого года в МИД России заявили, что ждут от стран Запада реакции на стремительную дегенерацию ситуации со свободой слова на Украине.
Как отмечал Владимир Путин, события в Донбассе напоминают геноцид.