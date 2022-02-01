Путин: нарушение прав человека на Украине приобрело системный характер

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На встрече президента России Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана обсуждалась ситуация на Украине, где нарушение прав человека «приобрело системный характер».
Путин: нарушение прав человека на Украине приобрело системный характер
  • РИА Новости

Об этом во время выступления по итогам переговоров заявил российский лидер.

«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта, ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», — сказал Путин.

В ноябре прошлого года в МИД России заявили, что ждут от стран Запада реакции на стремительную дегенерацию ситуации со свободой слова на Украине.

Как отмечал Владимир Путин, события в Донбассе напоминают геноцид.

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