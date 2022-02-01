Генерал ВСУ Забродский заявил о желании части жителей Украины войти в состав России

Генерал-лейтенант украинских вооружённых сил Михаил Забродский в эфире телеканала Espresso выразил мнение, что жители ряда городов Украины хотели бы войти в состав России.

По его словам, часть населения «до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа».

Забродский уточнил, что речь идёт о левобережной части Украины.

«Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон — и аж до Одессы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия может усилить эскалацию ситуации на тех территориях, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с россиянами.

Глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.

Он подчеркнул, что «Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу».