Аналитик Оленченко высказался по поводу планов Киева увеличить численность армии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии.

Оленченко отметил, что такая новость вызывает «обеспокоенность».

Эксперт также напомнил о том, что со стороны западных стран наращиваются темпы снабжения Украины оружием.

«Если соединить вместе американскую и британскую пропаганду по нагнетанию напряжённости, конкретные действия по насыщению оружием и решение Украины попасть в унисон и увеличить численность армии, конечно, это говорит о милитаристском нагнетании», — рассказал аналитик.

По его мнению, тревогу вызывает и отсутствие здравого смысла в словах и поведении украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения.

Ранее Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины.

Отмечается, что планируется увеличить численность на 100 тыс., расширить программы жилья для военных, а также увеличить им зарплаты.