Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии.
Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады.

«Я подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Он предусматривает увеличение численности армии на 100 тыс., расширение программы жилья для военных, увеличение зарплат военных», — цитирует его ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия не слабее вооружённых сил стран НАТО. Он аргументировал это тем, что украинские военные — «практики».

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