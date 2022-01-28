Зеленский считает, что армия Украины не слабее вооружённых сил НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская армия не слабее вооружённых сил стран НАТО. Он аргументировал это тем, что украинские военные — «практики».

«Я считаю, что сегодня ситуация, когда мы полностью доверяем нашей армии. Это не новички, это не какие-то там мальчишки, это серьёзная армия, и если мы говорим об армии уровня НАТО, то, извините меня, я считаю, что мы точно не слабее этого уровня. Мы находимся как минимум на том же (уровне. — RT), потому что наша армия — практики», — сказал украинский президент журналистам, его слова приводит РИА Новости.

В июне прошлого года Владимир Зеленский заявил, что при определённых обстоятельствах Киев будет вынужден создать «самую мощную армию» в Европе.