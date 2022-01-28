Зеленский считает, что армия Украины не слабее вооружённых сил НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская армия не слабее вооружённых сил стран НАТО. Он аргументировал это тем, что украинские военные — «практики».
Зеленский считает, что армия Украины не слабее вооружённых сил НАТО
  • ©Stefanie Loos-Pool/Getty Images

«Я считаю, что сегодня ситуация, когда мы полностью доверяем нашей армии. Это не новички, это не какие-то там мальчишки, это серьёзная армия, и если мы говорим об армии уровня НАТО, то, извините меня, я считаю, что мы точно не слабее этого уровня. Мы находимся как минимум на том же (уровне. — RT), потому что наша армия — практики», — сказал украинский президент журналистам, его слова приводит РИА Новости.

В июне прошлого года Владимир Зеленский заявил, что при определённых обстоятельствах Киев будет вынужден создать «самую мощную армию» в Европе.

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