Военный эксперт Леонков назвал игрой на публику планы Польши поставить оружие на Украину

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Полина Полетаева
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Польша намерена поставить Украине ПЗРК Grom и беспилотники.
Военный эксперт Леонков назвал игрой на публику планы Польши поставить оружие на Украину
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«Если говорить про польский ПЗРК Grom — это то, что поляки сделали на основе ПЗРК «Игла». И выпускались они в Польше с 1995 года. Особой популярности за рубежом у них нет, так как по продажам ПЗРК существует строгий контроль… Если говорить о возможностях ПЗРК, то максимальная высота поражаемых целей составляет 3,5 км. Данный ПЗРК может бороться с целями, которые летают на скорости 1,3—1,4 числа Маха, если, конечно, они снизятся на такую высоту», — рассказал эксперт.

По его мнению, на Украину сейчас поставляется «неликвид».

«То есть тот, который в реальных боевых действиях не пригодится… Я думаю, что такие поставки — польские Grom и американские Stinger — это игра на публику. И прежде всего расчёт на европейскую публику», — заключил Леонков.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона намерена поставить Украине ПЗРК Grom и беспилотники.

24 января стало известно, что Литва и Латвия намерены передать армии Украины американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. 

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