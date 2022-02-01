Казахстан планирует открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ

Власти Казахстана намерены открыть постоянное представительство республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Постановляю открыть в городе Москве (Российская Федерация) постоянное представительство Республики Казахстан при ОДКБ», — говорится в проекте документа.

Отмечается, что указ будет находиться на общественном обсуждении до 15 февраля.

Ранее Токаев назвал эффективным пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане.

5 января президент Казахстана обратился к партнёрам по ОДКБ за помощью в «преодолении террористической угрозы».