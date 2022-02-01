Казахстан планирует открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«Постановляю открыть в городе Москве (Российская Федерация) постоянное представительство Республики Казахстан при ОДКБ», — говорится в проекте документа.
Отмечается, что указ будет находиться на общественном обсуждении до 15 февраля.
Ранее Токаев назвал эффективным пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане.
5 января президент Казахстана обратился к партнёрам по ОДКБ за помощью в «преодолении террористической угрозы».