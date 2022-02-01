Посольство России: США поощряют решение проблемы Донбасса силовым путём

Короткая ссылка
Поставками оружия на Украину Соединённые Штаты поощряют решение проблемы Донбасса силовым путём. Об этом заявили в российском посольстве в США.
Посольство России: США поощряют решение проблемы Донбасса силовым путём
  • AP
  • © Vadim Ghirda

«Именно США снабжают современными наступательными вооружения украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства (президента Украины. — RT) Владимира Зеленского решить проблему Донбасса силовым путём», — говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook.

В посольстве также отметили, что именно власти США «поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией». 

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину.

В январе США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить