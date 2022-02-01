Посольство России: США поощряют решение проблемы Донбасса силовым путём

Поставками оружия на Украину Соединённые Штаты поощряют решение проблемы Донбасса силовым путём. Об этом заявили в российском посольстве в США.

«Именно США снабжают современными наступательными вооружения украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства (президента Украины. — RT) Владимира Зеленского решить проблему Донбасса силовым путём», — говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook.

В посольстве также отметили, что именно власти США «поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину.

В январе США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.