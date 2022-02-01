Секретарь СНБО Украины Данилов провёл переговоры с главой Минобороны Канады
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«Стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества в сфере кибербезопасности и вопросах развития национальной системы устойчивости», — сообщается на сайте СНБО.
30 января Анита Ананд прибыла с двухдневным визитом на Украину.
Ананд также сообщила, что в ближайшее время в рамках расширения миссии Unifier 60 канадских военнослужащих будут отправлены на Украину.