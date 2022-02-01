Секретарь СНБО Украины Данилов провёл переговоры с главой Минобороны Канады

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провёл встречу с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд в ходе её визита в Украину.
Секретарь СНБО Украины Данилов провёл переговоры с главой Минобороны Канады
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  • © Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency

«Стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества в сфере кибербезопасности и вопросах развития национальной системы устойчивости», — сообщается на сайте СНБО.

30 января Анита Ананд прибыла с двухдневным визитом на Украину.

Ананд также сообщила, что в ближайшее время в рамках расширения миссии Unifier 60 канадских военнослужащих будут отправлены на Украину.

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