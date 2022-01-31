Глава Минобороны Канады сообщила об отправке на Украину 60 военнослужащих
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- AP
«В ближайшее время на Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии (Unifier. — RT)», — цитирует ТАСС Ананд.
По её словам, «есть возможность увеличить контингент до 400 человек».
30 января Анита Ананд прибыла с двухдневным визитом на Украину.
Она сообщила, что канадские войска на Украине передислоцировались западнее реки Днепр.
Ранее российский посол в Канаде Олег Степанов рассказал, что Россия запросила разъяснения у Канады в связи с обнаруженными в СМИ сообщениями о том, что её вооружённые силы в рамках операции Unifier проводят подготовку неонацистских формирований на территории Украины.