Министр обороны Украины Резников сообщил об очередной поставке вооружений из США

Грузовой самолёт из США доставил на Украину пятую партию вооружений, в частности боеприпасы. Об этом сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

«Пятая «птица» в Киеве! Ещё 84 тонны боеприпасов различного калибра», — написал Резников в Twitter.

Он добавил, что в ближайшие дни Украина ожидает получить очередной груз «оборонного вооружения» из США.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также сообщил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни продолжат военные поставки на Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у союзников по альянсу есть разные точки зрения о необходимости поставок оружия на Украину.