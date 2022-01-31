Министр обороны Украины Резников сообщил об очередной поставке вооружений из США

Короткая ссылка
Грузовой самолёт из США доставил на Украину пятую партию вооружений, в частности боеприпасы. Об этом сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
Министр обороны Украины Резников сообщил об очередной поставке вооружений из США
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Пятая «птица» в Киеве! Ещё 84 тонны боеприпасов различного калибра», — написал Резников в Twitter

Он добавил, что в ближайшие дни Украина ожидает получить очередной груз «оборонного вооружения» из США.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также сообщил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни продолжат военные поставки на Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у союзников по альянсу есть разные точки зрения о необходимости поставок оружия на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить