Министр обороны Украины Резников сообщил об очередной поставке вооружений из США
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«Пятая «птица» в Киеве! Ещё 84 тонны боеприпасов различного калибра», — написал Резников в Twitter.
Он добавил, что в ближайшие дни Украина ожидает получить очередной груз «оборонного вооружения» из США.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также сообщил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни продолжат военные поставки на Украину.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у союзников по альянсу есть разные точки зрения о необходимости поставок оружия на Украину.