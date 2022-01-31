Член ОП Данюк обвинил Киев в попытках уклониться от ответственности за ситуацию в Донбассе

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина готова к конструктивным переговорам с Россией, но не позволит оказывать на своих представителей давление.

«Украина в очередной раз пытается уклониться от ответственности, потому что, заявляя о том, что она сделала всё ради мира, она не сделала ничего, исходя из этого комплекса мер, которые должны приблизить ситуацию хоть к какому-то позитивному развитию. Я имею в виду комплекс мер Минских соглашений, потому что именно Украина их не выполняет», — рассказал эксперт.

Он добавил, что, когда Кулеба говорит о готовности к переговорам с Россией, — это «попытки показать общественности, что Украина якобы делает всё возможное, но именно Россия «виновна» в том, что ничего не происходит».

Специалист подчеркнул, что именно Киев пытается всячески дестабилизировать ситуацию.

Данюк пояснил, что Кулеба — человек «максимально пустой и как дипломат максимально неэффективный и не состоявшийся».

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова к конструктивным переговорам с Россией, но не позволит оказывать на своих представителей давление.

При этом украинский дипломат подчеркнул, что Украина «уже сделала достаточно для мира», а теперь, по его мнению, «шаг за Россией».