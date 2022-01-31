Глава ЛНР Пасечник: инициатива о поставках оружия может остудить горячие головы

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что инициатива российских парламентариев о поставках оружия может остудить горячие головы.

По его словам, для Луганска это очень важная инициатива.

Также Пасечник заявил, что этот символичный жест показывает не только, что Россия не бросит Донбасс в трудную минуту, но и то, что «сейчас предпринимаются шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об «оружии победы» и о каком-то военном превосходстве».

Ранее «Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашённым Луганской и Донецкой народным республикам в виде поставок военной продукции.

Также секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что партия «Единая Россия» с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием.

По его словам, число обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось.

Он высказал мнение, что «в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».

В Кремле заявили, что инициативы депутатов по ЛНР и ДНР подчёркивают остроту проблемы.