В Кремле заявили, что инициативы депутатов по ЛНР и ДНР подчёркивают остроту проблемы
- AP
«Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения», — сказал Песков.
Он добавил, что в настоящее время «нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы».
Отвечая на вопрос, является ли данное предложение чем-то новым или Россия уже помогала оружием непризнанным республикам, Песков сказал, что это «что-то новое».
Он отметил, что предложение депутатов о помощи ЛНР и ДНР с вооружением подчёркивает то, насколько болезненно воспринимается сложившаяся на Украине ситуация российскими депутатами.
«Это подчёркивает остроту проблемы», — сказал Песков.
Ранее «Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашённым Луганской и Донецкой народным республикам в виде поставок военной продукции.
Также секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что партия «Единая Россия» с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием.
По его словам, число обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось.
Он высказал мнение, что «в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».