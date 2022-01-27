В Кремле заявили, что инициативы депутатов по ЛНР и ДНР подчёркивают остроту проблемы

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал обращение «Единой России» к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашённым Луганской и Донецкой народным республикам в виде поставок военной продукции.
В Кремле заявили, что инициативы депутатов по ЛНР и ДНР подчёркивают остроту проблемы
  • AP

«Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения», — сказал Песков.

Он добавил, что в настоящее время «нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы».

Отвечая на вопрос, является ли данное предложение чем-то новым или Россия уже помогала оружием непризнанным республикам, Песков сказал, что это «что-то новое».

Он отметил, что предложение депутатов о помощи ЛНР и ДНР с вооружением подчёркивает то, насколько болезненно воспринимается сложившаяся на Украине ситуация российскими депутатами.

«Это подчёркивает остроту проблемы», — сказал Песков.

Ранее «Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашённым Луганской и Донецкой народным республикам в виде поставок военной продукции.

Также секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что партия «Единая Россия» с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием.

По его словам, число обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось.

Он высказал мнение, что «в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить