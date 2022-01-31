В Казахстане начали выплачивать компенсации субъектам малого и среднего бизнеса

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Субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от беспорядков в Казахстане, начали выплачивать материальные компенсации.

«Первые компенсации уже выплачены на расчётные счета обратившихся бизнесменов. Так, в городе Алма-Ате 17 предпринимателей получили выплаты на общую сумму 33 млн тенге (5 904 941 рублей. — RT)», — говорится в заявлении пресс-службы правительства республики.

По состоянию на 31 января через электронную платформу подали более 2 тыс. заявок на возмещение ущерба из разных городов республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что экономический ущерб от беспорядков в стране может достичь $3 млрд.

Глава американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак утверждает, что беспорядки в Казахстане за короткое время уничтожили инвестиционный климат страны. 

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