Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь $3 миллиардов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономический ущерб от беспорядков в стране может достичь $3 млрд.
Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь $3 миллиардов
  • © Vladimir Tretyakov
  • AP

Об этом он сказал в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который состоялся в режиме видеоконференции.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить $2—3 млрд», — говорится в пресс-релизе по итогам переговоров.

Ранее Токаев заявил, что в настоящий момент специалисты уточняют число мирных жителей, погибших во время беспорядков в стране.

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