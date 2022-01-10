Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь $3 миллиардов
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- AP
Об этом он сказал в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который состоялся в режиме видеоконференции.
«По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить $2—3 млрд», — говорится в пресс-релизе по итогам переговоров.
Ранее Токаев заявил, что в настоящий момент специалисты уточняют число мирных жителей, погибших во время беспорядков в стране.