Токаев: в настоящий момент в Казахстане уточняют число жертв беспорядков среди мирных граждан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в настоящий момент специалисты уточняют число мирных жителей, погибших во время беспорядков в стране.

Об этом он заявил во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения, точное количество уточняется», — отметил Токаев.

Ранее президент Казахстана назвал события в стране попыткой государственного переворота.

Также уточнялось, что предварительный размер ущерба, причинённого бизнесу в результате погромов в Казахстане, вырос до $202 млн.

Около 99% урона приходится на Алма-Ату.