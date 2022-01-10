Токаев: в настоящий момент в Казахстане уточняют число жертв беспорядков среди мирных граждан
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Об этом он заявил во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения, точное количество уточняется», — отметил Токаев.
Ранее президент Казахстана назвал события в стране попыткой государственного переворота.
Также уточнялось, что предварительный размер ущерба, причинённого бизнесу в результате погромов в Казахстане, вырос до $202 млн.
Около 99% урона приходится на Алма-Ату.