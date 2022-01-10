Токаев: в настоящий момент в Казахстане уточняют число жертв беспорядков среди мирных граждан

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в настоящий момент специалисты уточняют число мирных жителей, погибших во время беспорядков в стране.
Токаев: в настоящий момент в Казахстане уточняют число жертв беспорядков среди мирных граждан
  • © AP Photo/Vladimir Tretyakov/NUR.KZ

Об этом он заявил во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения, точное количество уточняется», — отметил Токаев.

Ранее президент Казахстана назвал события в стране попыткой государственного переворота.

Также уточнялось, что предварительный размер ущерба, причинённого бизнесу в результате погромов в Казахстане, вырос до $202 млн.

Около 99% урона приходится на Алма-Ату.

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