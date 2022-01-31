Глава ЛНР Пасечник: Киев стягивает тяжёлую технику к линии соприкосновения в Донбассе

Киев стягивает тяжёлую технику в Донбасс, стараясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник.

В интервью РИА Новости он отметил, что международные наблюдатели обратили внимание на активное движение с украинской стороны — военные подвозят боекомплекты и ГСМ, перемещают тяжёлое вооружение и технику.

«Даже традиционно «не всё видящие» СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжёлой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий», — подчеркнул глава республики.

Он отметил, что в ОБСЕ ежедневно сообщают о том, что беспилотники миссии глушатся во время попыток вести наблюдение.

«На той стороне активно работают установки РЭБ. Это всё наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение своих войск и техники от наблюдателей», — подытожил Пасечник.

Ранее в ЛНР заявили о прибытии спецназа Украины к линии соприкосновения в Донбассе.

Кроме того, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.