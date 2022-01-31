Заявление об отставке президента Армении Саркисяна вступило в силу

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Заявление об отставке президента Армении Армена Саркисяна вступило в силу спустя неделю после получения документа парламентом.

Как сообщает Интерфакс, в соответствии с законом «О регламенте парламента» отставка вступает в силу в случае, если президент не заберёт заявление в течение семи дней. 

Президент Армении Армен Саркисян ранее подал в отставку.

Своё решение он мотивировал тем, что уже не обладает необходимыми инструментами «для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики».

Саркисян поблагодарил граждан страны «за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена», а также армянскую армию и своих коллег.

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