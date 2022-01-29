Токаев заявил об отсутствии предварительных условий для ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Кремль не выдвигал предварительных условий для ввода миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республику.

«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным — а их было немало, они были продолжительные — относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было», — сказал он в интервью республиканскому телеканалу «Хабар 24».

Токаев заявил, что никаких предварительных условий со стороны Кремля выдвинуто не было.

«В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство», — подытожил президент Казахстана.

Токаев также заявил, что миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане не произвёл ни одного выстрела.

5 января президент Казахстана обратился к партнёрам по ОДКБ за помощью в «преодолении террористической угрозы».