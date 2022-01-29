В ДНР сообщили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВС Украины

Украинские военные ранили мирного жителя из ДНР, а также обстреляли подстанцию и железную дорогу в пригороде Донецка. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Перемирия никакого нет. Ранили гражданского в Александровке», — цитирует РИА Новости Басурина.

По его словам, украинские военные также обстреляли подстанцию и железную дорогу.

Басурин уточнил, что стрельба велась из миномётов стандарта НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенбер заявил, что у союзников по альянсу есть разные точки зрения о необходимости поставок оружия на Украину.

25 января США передали Украине 79 тонн груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет летальное оружие Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.