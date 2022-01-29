Белоруссия распространила продовольственное эмбарго на Сербию и Лихтенштейн

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Власти Белоруссии включили Сербию и Лихтенштейн в список стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго.
Белоруссия распространила продовольственное эмбарго на Сербию и Лихтенштейн
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление, решение правительства было принято «в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Белоруссия».

7 декабря 2021 года в республике в качестве ответной меры на санкции стран Запада ввели продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров из государств, которые проводят недружественную по отношению к Минску политику.

Под эмбарго подпали товары из стран ЕС, а также из США, Канады, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.

В список запрещённых к ввозу включены мясные и молочные продукты, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль и так далее.

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