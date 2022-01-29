Украинский омбудсмен заявила о задержании пограничниками России рыбаков в Чёрном море

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Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков пограничниками России в акватории Чёрного моря. Об этом информирует РИА Новости.
Украинский омбудсмен заявила о задержании пограничниками России рыбаков в Чёрном море
  • РИА Новости

«Рыбаков задержали российские пограничники в акватории Чёрного моря, о чём не была проинформирована украинская сторона», — написала Денисова в своём Telegram-канале.

По её словам, сотрудники правопорядка занимаются расследованием исчезновения рыбаков.

В ноябре Следственный комитет проводил проверку по факту пропажи шести рыбаков, связь с которыми исчезла во время снежного циклона на реке в районе имени Лазо Хабаровского края.

Позднее поисково-спасательный отряд МЧС России нашёл группу рыбаков.

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