СК проводит проверку по факту пропажи шести рыбаков в Хабаровском крае
«Вяземским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту утраты связи с шестью рыбаками проводится проверка», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.
Отмечается, что 20 ноября в районе имени Лазо шесть человек отправились на рыбалку.
Отмечается, что утрата связи с ними могла произойти из-за обильного снегопада и сильного ветра 22 ноября в регионе.
Следователи выясняют причину случившегося.