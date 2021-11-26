СК проводит проверку по факту пропажи шести рыбаков в Хабаровском крае

Следственный комитет проводит проверку по факту пропажи шести рыбаков, связь с которыми исчезла во время снежного циклона на реке в районе имени Лазо Хабаровского края.

«Вяземским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту утраты связи с шестью рыбаками проводится проверка», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

Отмечается, что 20 ноября в районе имени Лазо шесть человек отправились на рыбалку.

Отмечается, что утрата связи с ними могла произойти из-за обильного снегопада и сильного ветра 22 ноября в регионе.

Следователи выясняют причину случившегося.