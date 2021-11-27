В Хабаровском крае нашли группу пропавших рыбаков

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Поисково-спасательный отряд МЧС России нашёл группу рыбаков, связь с которыми была утеряна 20 ноября.

«В районе имени Лазо найдены потерявшиеся рыбаки. Группу из семи человек они обнаружили в 50 км от посёлка Солонцовый», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Рыбаки находились в отапливаемом кунге, у них был запас топлива и продуктов. В ведомстве отметили, что в медицинской помощи люди не нуждаются.

Как выяснилось, рыбаки не смогли выехать на автомобиле из-за большого количества снега — добраться до них можно было только на снегоходе. 

В течение дня специалисты МЧС планируют проделать колею под второе колесо грузового автомобиля рыбаков и эвакуировать людей.

20 ноября в районе имени Лазо шесть человек отправились на рыбалку и не вернулись

По данным Следственного комитета, утрата связи с ними могла произойти из-за обильного снегопада и сильного ветра 22 ноября в регионе.

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