В Хабаровском крае нашли группу пропавших рыбаков
«В районе имени Лазо найдены потерявшиеся рыбаки. Группу из семи человек они обнаружили в 50 км от посёлка Солонцовый», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Рыбаки находились в отапливаемом кунге, у них был запас топлива и продуктов. В ведомстве отметили, что в медицинской помощи люди не нуждаются.
Как выяснилось, рыбаки не смогли выехать на автомобиле из-за большого количества снега — добраться до них можно было только на снегоходе.
В течение дня специалисты МЧС планируют проделать колею под второе колесо грузового автомобиля рыбаков и эвакуировать людей.
20 ноября в районе имени Лазо шесть человек отправились на рыбалку и не вернулись.
По данным Следственного комитета, утрата связи с ними могла произойти из-за обильного снегопада и сильного ветра 22 ноября в регионе.