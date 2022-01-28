Зеленский выступил за создание переговорной площадки с участием Украины, России и США

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции выступил за создание переговорной площадки с участием Украины, России и США.

Зеленский уточнил, что не знает, сможет ли американский президент Джо Байден помочь организовать такие переговоры, но «хотел бы в это верить».

«По крайней мере это был бы параллельный процесс», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что не говорит о том, что данная площадка должна быть приоритетнее нормандского формата, но Киев «должен стучаться во все двери».

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина предлагает организовать трёхсторонний виртуальный саммит с Россией и США.