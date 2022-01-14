Украина предлагает организовать трёхсторонний онлайн-саммит с Россией и США

Короткая ссылка
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина предлагает организовать трёхсторонний виртуальный саммит с Россией и США.
Украина предлагает организовать трёхсторонний онлайн-саммит с Россией и США
  • Legion-Media

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в Атлантическом совете.

«Мы считаем, что можно было бы проработать трёхстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ермака, США выразили интерес к идее и теперь Киев ждёт реакции российской стороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить