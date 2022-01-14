Украина предлагает организовать трёхсторонний онлайн-саммит с Россией и США
- Legion-Media
Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в Атлантическом совете.
«Мы считаем, что можно было бы проработать трёхстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», — цитирует его РИА Новости.
По словам Ермака, США выразили интерес к идее и теперь Киев ждёт реакции российской стороны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.