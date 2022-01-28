Мэрия Львова подготовила план на случай полномасштабных боевых действий на Украине

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Львовская мэрия подготовила план на случай полномасштабных боевых действий на территории Украины. Об этом информирует пресс-служба горсовета.
Мэрия Львова подготовила план на случай полномасштабных боевых действий на Украине
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«В мэрии Львова подготовили план действий и подготовки в случае развёртывания полномасштабных военных действий на территории Украины», — заявили в мэрии.

Программа «национального сопротивления» подразумевает в том числе обучение жителей боевым навыкам и медпомощи, сотрудничество с батальонами и развитие инфраструктуры.

Она рассчитана до 2024 года и будет рассмотрена на сессии горсовета Львова 4 февраля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские власти не контролируют огромную часть украинских военнослужащих.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина продолжает  наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе. 

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