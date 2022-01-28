Лукашенко заявил, что долго находится у власти из-за объективной необходимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что долго находится у власти, так как «ситуация не отпускала».

«Когда спрашивают, сколько ещё тут будет Лукашенко (президентом. — RT), — всё будет зависеть от ситуации: если они (Запад. — RT) навяжут нам войнушку — какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемёт и пойду впереди, если нужно», — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Он также отметил, что является сторонником двух президентских сроков.

Лукашенко сообщил, что был готов к избранию другого лидера республики в 2020 году, но его оппонентами оказались жулики.