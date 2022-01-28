Лукашенко заявил, что был готов к избранию другого президента Белоруссии в 2020 году

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе обращения с посланием к народу и парламенту Белоруссии заявил, что был готов к избранию другого лидера республики в 2020 году.
Лукашенко заявил, что был готов к избранию другого президента Белоруссии в 2020 году
  • AP

Трансляцию ведёт БЕЛТА.

«Я готов был к тому, что вы выберете другого президента. Никого я не гнобил, никого я не сажал ради того, чтобы он не был президентом... Это были жулики, и вы сейчас убедитесь. И они там находятся, потому что были жуликами», — сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент рассказал, что призывал «подписываться за альтернативных кандидатов» на президентских выборах 2020 года.

Также Лукашенко заявил, что является сторонником двух президентских сроков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить