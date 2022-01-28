Лукашенко заявил, что был готов к избранию другого президента Белоруссии в 2020 году

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе обращения с посланием к народу и парламенту Белоруссии заявил, что был готов к избранию другого лидера республики в 2020 году.

Трансляцию ведёт БЕЛТА.

«Я готов был к тому, что вы выберете другого президента. Никого я не гнобил, никого я не сажал ради того, чтобы он не был президентом... Это были жулики, и вы сейчас убедитесь. И они там находятся, потому что были жуликами», — сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент рассказал, что призывал «подписываться за альтернативных кандидатов» на президентских выборах 2020 года.

Также Лукашенко заявил, что является сторонником двух президентских сроков.