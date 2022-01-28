Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что является сторонником двух президентских сроков.

Трансляцию послания президента Белоруссии к белорусскому народу и парламенту ведёт БЕЛТА.

Лукашенко ответил на вопрос, как он относится к предложенной поправке к Конституции Белоруссии об ограничении количества сроков президентских полномочий двумя.

«Вы специально мне этот вопрос задали, чтобы меня уколоть? Я сторонник, конечно, двух сроков президентства», — сказал Лукашенко.

Также он заявил, что обновлённая белорусская Конституция призвана укрепить государственность.

Конституционный референдум состоится в Белоруссии 27 февраля.