Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Литве не пускать её товары транзитом через белорусскую территорию.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Соответствующее заявление он сделал, говоря о том, что Литва не пускает в свои порты товары из Белоруссии.

«Вы же угробите своё портовое хозяйство, там грузы будет некому грузить. Вот договоримся сейчас с Россией, и там (в портах Литвы. — RT) никакие грузы грузиться не будут, мы будем грузить все российские и белорусские грузы в российских портах. Транспорт (в Литве. — RT) остановится, мы не пустим ваш экспорт через Белоруссию, забудете эту дорогу», — сказал Лукашенко.

Вместе с этим он добавил, что если Белоруссия договорится ещё и с Россией, то литовцы и «по другим дорогам не попадут».

Ранее Лукашенко заявлял о «солидном потенциале» для ответа на запрет транзита грузов через Литву.

В середине декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

В частности, в документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.