Песков: Путин обсуждает с Лукашенко вопрос о задержанных в Белоруссии россиянах

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обсуждает с главой Белоруссии Александром Лукашенко вопрос о задержанных в Белоруссии россиянах.
Песков: Путин обсуждает с Лукашенко вопрос о задержанных в Белоруссии россиянах
  • AP

По его словам, судьба любого российского гражданина небезразлична президенту России, и такого рода ситуации, в которые попадают россияне, становятся объектом обеспокоенности и заботы со стороны разных отечественных ведомств.

«Как вы понимаете, естественно, каждый раз это связано с разными причинами, разными обвинениями в отношении наших граждан, с разным статусом наших граждан, с разным набором гражданств. Там много граждан, у которых есть гражданства разных стран, в том числе и Белоруссии, но каждый раз это становится предметом заботы, и никто не сможет оставаться индифферентным к этому», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос об отношении президента России к судьбе российских граждан в белорусских тюрьмах.

«Безусловно, никто не обходит это молчанием», — добавил Песков, отвечая на вопрос, обсуждает ли Путин эту тему с Лукашенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства России в Белоруссии выясняют обстоятельства задержания на территории республики россиянки Веры Цвикевич.

18 января мать россиянина Егора Дудникова рассказала RT об условиях его содержания в белорусском СИЗО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить