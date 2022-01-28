Песков: Путин обсуждает с Лукашенко вопрос о задержанных в Белоруссии россиянах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обсуждает с главой Белоруссии Александром Лукашенко вопрос о задержанных в Белоруссии россиянах.

По его словам, судьба любого российского гражданина небезразлична президенту России, и такого рода ситуации, в которые попадают россияне, становятся объектом обеспокоенности и заботы со стороны разных отечественных ведомств.

«Как вы понимаете, естественно, каждый раз это связано с разными причинами, разными обвинениями в отношении наших граждан, с разным статусом наших граждан, с разным набором гражданств. Там много граждан, у которых есть гражданства разных стран, в том числе и Белоруссии, но каждый раз это становится предметом заботы, и никто не сможет оставаться индифферентным к этому», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос об отношении президента России к судьбе российских граждан в белорусских тюрьмах.

«Безусловно, никто не обходит это молчанием», — добавил Песков, отвечая на вопрос, обсуждает ли Путин эту тему с Лукашенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства России в Белоруссии выясняют обстоятельства задержания на территории республики россиянки Веры Цвикевич.

18 января мать россиянина Егора Дудникова рассказала RT об условиях его содержания в белорусском СИЗО.