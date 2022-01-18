Мать россиянина Дудникова рассказала об условиях его содержания в белорусском СИЗО
- Legion-Media
Защита россиянина обжаловала приговор, но дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Дудников будет находиться во время процесса в следственном изоляторе.
«У него всё хорошо, читает книги, что я ему направила посылкой. Кормят хорошо, в камере только шесть человек. После камеры в 26 человек, когда даже бриться приходилось лёжа, эта кажется почти курортом», — отметила его мать.
По её словам, Дудников сказал, что «в таких условиях можно посидеть».
«Только письма туда, говорят, очень плохо доходят и оттуда тоже», — сказала женщина.
Ранее минский суд приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии за разжигание социальной вражды и призывы к действиям против нацбезопасности Белоруссии.
Россиянин был задержан в мае в Минске, куда переехал жить из России осенью 2019 года.