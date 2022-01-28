Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянки Цвикевич в Белоруссии

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Сотрудники посольства России в Белоруссии выясняют обстоятельства задержания на территории республики россиянки Веры Цвикевич, заявил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалёв.
Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянки Цвикевич в Белоруссии
  • Gettyimages.ru

«Консульские сотрудники посольства в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств задержания гражданки России, находятся в контакте с правоохранительными органами Беларуси», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника агентства, родственники задержанной в посольство за помощью не обращались.

Ранее «Вести» сообщали о задержании гражданки России Веры Цвикевич по обвинению в участии в протестах в Белоруссии. Против россиянки возбудили уголовное дело.

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