Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянки Цвикевич в Белоруссии
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«Консульские сотрудники посольства в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств задержания гражданки России, находятся в контакте с правоохранительными органами Беларуси», — сказал он в комментарии РИА Новости.
По словам собеседника агентства, родственники задержанной в посольство за помощью не обращались.
Ранее «Вести» сообщали о задержании гражданки России Веры Цвикевич по обвинению в участии в протестах в Белоруссии. Против россиянки возбудили уголовное дело.