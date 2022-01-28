Порошенко не будет участвовать в одновременном допросе с Медведчуком

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко не станет участвовать в одновременном допросе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, заявил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань.
Порошенко не будет участвовать в одновременном допросе с Медведчуком
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По словам правозащитника, у Порошенко нет обязательств давать показания или участвовать в процессуальных действиях.

«Руководствуясь этими правами, мы не дадим осуществлять те шоу, о каких говорил Илья Новиков (адвокат Порошенко. — RT)... Никакого участия в шоу, которое они называют процессуальными действиями, не будет», — цитирует адвоката РИА Новости.

По мнению собеседника агентства, власти оказывают давление на офис генпрокурора, а дело перешло в политическую плоскость.

Ранее в Госбюро расследований Украины заявляли о возможности проведения перекрёстного допроса Порошенко и Медведчука.

24 января украинские следователи назначили перекрёстный допрос Порошенко и Медведчука.

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