Порошенко не будет участвовать в одновременном допросе с Медведчуком
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По словам правозащитника, у Порошенко нет обязательств давать показания или участвовать в процессуальных действиях.
«Руководствуясь этими правами, мы не дадим осуществлять те шоу, о каких говорил Илья Новиков (адвокат Порошенко. — RT)... Никакого участия в шоу, которое они называют процессуальными действиями, не будет», — цитирует адвоката РИА Новости.
По мнению собеседника агентства, власти оказывают давление на офис генпрокурора, а дело перешло в политическую плоскость.
Ранее в Госбюро расследований Украины заявляли о возможности проведения перекрёстного допроса Порошенко и Медведчука.
24 января украинские следователи назначили перекрёстный допрос Порошенко и Медведчука.