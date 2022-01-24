Украинские следователи назначили перекрёстный допрос Порошенко и Медведчука

Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил, что украинские следователи назначили перекрёстный допрос его клиента и лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

«Нам официально сообщают, что на завтра запланирован так называемый перекрёстный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что всё это дело имеет целью исключительно пиар-эффекты», — сказал адвокат.

По его словам, если в ближайшем будущем появятся данные, что ГБР ожидает Порошенко на допрос, то «это должно восприниматься таким образом, что они запланировали ещё какое-то шоу».

Ранее в Госбюро расследований Украины заявляли о возможности проведения перекрёстного допроса Порошенко и Медведчука.