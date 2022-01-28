Медведев заявил об очень серьёзных уроках из-за произошедших в Казахстане беспорядков

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал произошедшие в начале января беспорядки в Казахстане.
Медведев заявил об очень серьёзных уроках из-за произошедших в Казахстане беспорядков
  • AP

«Уроки здесь серьёзные. И безусловно, это фактор, который имеет не только внутриказахстанское значение, это очевидно, но это и вопрос региональной безопасности», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, эту ситуацию нельзя недооценивать, так как речь идёт в данном случае об участнике Евразийского союза и члене ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что власти извлекли уроки из январских беспорядков, страна быстро восстановится.

Также Токаев сообщил, что в стране начали «решительную работу по наведению порядка» на таможне.

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