Медведев заявил об очень серьёзных уроках из-за произошедших в Казахстане беспорядков

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал произошедшие в начале января беспорядки в Казахстане.

«Уроки здесь серьёзные. И безусловно, это фактор, который имеет не только внутриказахстанское значение, это очевидно, но это и вопрос региональной безопасности», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, эту ситуацию нельзя недооценивать, так как речь идёт в данном случае об участнике Евразийского союза и члене ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что власти извлекли уроки из январских беспорядков, страна быстро восстановится.

Также Токаев сообщил, что в стране начали «решительную работу по наведению порядка» на таможне.