Президент Казахстана Токаев заявил о работе по наведению порядка на таможне

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанские власти начали «решительную работу по наведению порядка» на таможне.
Президент Казахстана Токаев заявил о работе по наведению порядка на таможне
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Об этом он сказал на онлайн-саммите глав государств Центральной Азии и КНР.

По словам Токаева, в том числе ведётся борьба с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса.

Он выразил уверенность, что результаты борьбы с противоправными действиями «не за горами».

«Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Токаев назначил нового главу Центральной избирательной комиссии республики.

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