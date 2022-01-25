Президент Казахстана Токаев заявил о работе по наведению порядка на таможне
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Об этом он сказал на онлайн-саммите глав государств Центральной Азии и КНР.
По словам Токаева, в том числе ведётся борьба с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса.
Он выразил уверенность, что результаты борьбы с противоправными действиями «не за горами».
«Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Токаев назначил нового главу Центральной избирательной комиссии республики.