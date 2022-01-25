Президент Казахстана Токаев заявил о работе по наведению порядка на таможне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанские власти начали «решительную работу по наведению порядка» на таможне.

Об этом он сказал на онлайн-саммите глав государств Центральной Азии и КНР.

По словам Токаева, в том числе ведётся борьба с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса.

Он выразил уверенность, что результаты борьбы с противоправными действиями «не за горами».

«Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Токаев назначил нового главу Центральной избирательной комиссии республики.