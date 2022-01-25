Президент Казахстана Токаев назначил нового главу ЦИК республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой Центральной избирательной комиссии республики.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — заявили в пресс-службе.

Полномочия Абдирова в качестве члена сената Казахстана прекращены.

Другим указом Токаев освободил от должности главы ЦИК Берика Имашева.

Ранее президент Казахстана назначил Руслана Жаксылыкова главой Минобороны республики.