Президент Казахстана Токаев назначил нового главу ЦИК республики

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой Центральной избирательной комиссии республики.
Президент Казахстана Токаев назначил нового главу ЦИК республики
  • Gettyimages.ru
  • © Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — заявили в пресс-службе.

Полномочия Абдирова в качестве члена сената Казахстана прекращены. 

Другим указом Токаев освободил от должности главы ЦИК Берика Имашева.

Ранее президент Казахстана назначил Руслана Жаксылыкова главой Минобороны республики. 

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