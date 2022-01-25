Президент Казахстана Токаев назначил нового главу ЦИК республики
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.
«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — заявили в пресс-службе.
Полномочия Абдирова в качестве члена сената Казахстана прекращены.
Другим указом Токаев освободил от должности главы ЦИК Берика Имашева.
Ранее президент Казахстана назначил Руслана Жаксылыкова главой Минобороны республики.