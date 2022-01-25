Токаев: Казахстан извлёк уроки из январских беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти извлекли уроки после январских беспорядков, страна быстро восстановится.

«В первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессией террористов и боевиков. Казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и братских стран Центральной Азии», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что Казахстан извлёк уроки из трагедии.

«Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся», — сказал Токаев.

Также Токаев заявил, что казахстанские власти начали «решительную работу по наведению порядка» на таможне.