Токаев: Казахстан извлёк уроки из январских беспорядков
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«В первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессией террористов и боевиков. Казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и братских стран Центральной Азии», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что Казахстан извлёк уроки из трагедии.
«Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся», — сказал Токаев.
Также Токаев заявил, что казахстанские власти начали «решительную работу по наведению порядка» на таможне.