В ЛНР заявили о регулярно барражирующих над Украиной самолётах-разведчиках США и Британии

Над украинской территорией регулярно летают американские и британские самолёты-разведчики, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко.

«Над территорией Украины регулярно фиксируются самолёты-разведчики США и Великобритании», — сказал он в интервью ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что снизилась активность украинских беспилотников и попытки проникновения в воздушное пространство республики предпринимаются со стороны ВСУ гораздо реже.

«Вероятнее всего, это связано с тем, что украинская армия, имея горький опыт, осознает риск того, что запущенный в сторону наших позиций БПЛА будет утрачен», — пояснил полковник.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за предоставление Киеву летального оружия.

27 января официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил о поставках Украине нового пакета военной помощи.

Кроме того, по данным Sky News, власти Великобритании уже направили в страну около 30 военнослужащих и 2 тыс. единиц противотанкового оружия.