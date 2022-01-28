Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за поддержку независимости страны и оказываемую помощь в виде поставок оружия.

«Глава украинского государства выразил благодарность Соединённым Штатам и лично Джозефу Байдену за... помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонного летального оружия», — говорится в заявлении на сайте офиса президента Украины.

В рамках телефонного разговора Зеленский также выразил надежду на осуществление Вашингтоном дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению обороноспособности Украины.

Ранее в рамках переговоров Байден заявил Зеленскому, что США рассматривают новые финансовые меры поддержки Киева.

27 января официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил о поставках Украине нового пакета военной помощи.