В МВД Киргизии возбудили уголовное дело после конфликта на границе с Таджикистаном
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту в ОВД Баткенского района возбуждено уголовное дело по ст. 402 («Преступление против мира») Уголовного кодекса Кыргызской Республики», — заявил представитель пресс-службы.
Ранее в погранслужбе Киргизии заявили, что обстановка на киргизско-таджикской границе стабильная. За ночь происшествий там не было зафиксировано.
Также стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на границе Киргизии и Таджикистана.
27 января в мэрии таджикского города Исфары заявили об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.