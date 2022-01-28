В МВД Киргизии возбудили уголовное дело после конфликта на границе с Таджикистаном

МВД Киргизии возбудило уголовное дело по статье «Преступление против мира» после конфликта на границе с Таджикистаном.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту в ОВД Баткенского района возбуждено уголовное дело по ст. 402 («Преступление против мира») Уголовного кодекса Кыргызской Республики», — заявил представитель пресс-службы.

Ранее в погранслужбе Киргизии заявили, что обстановка на киргизско-таджикской границе стабильная. За ночь происшествий там не было зафиксировано.

Также стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на границе Киргизии и Таджикистана.

27 января в мэрии таджикского города Исфары заявили об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.