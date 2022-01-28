Погранслужба Киргизии назвала стабильной обстановку на границе с Таджикистаном
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«По состоянию на 08:00 обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Торт-Кочо, Кок-Таш, Дахма, Кочо-Бою и Головной характеризуется как стабильная», — сообщил Интерфаксу представитель службы.
По его словам, ночью происшествий на границе зафиксировано не было.
Ранее погранслужба Киргизии заявила о достижении договорённости о прекращении полном огня на границе.