Погранслужба Киргизии назвала стабильной обстановку на границе с Таджикистаном

Обстановка на киргизско-таджикской границе стабильная. Об этом сообщили в Погранслужбе Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

«По состоянию на 08:00 обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Торт-Кочо, Кок-Таш, Дахма, Кочо-Бою и Головной характеризуется как стабильная», — сообщил Интерфаксу представитель службы.

По его словам, ночью происшествий на границе зафиксировано не было.

Ранее погранслужба Киргизии заявила о достижении договорённости о прекращении полном огня на границе.