Погранслужба Киргизии назвала стабильной обстановку на границе с Таджикистаном

Короткая ссылка
Обстановка на киргизско-таджикской границе стабильная. Об этом сообщили в Погранслужбе Госкомитета национальной безопасности Киргизии.
Погранслужба Киргизии назвала стабильной обстановку на границе с Таджикистаном
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«По состоянию на 08:00 обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Торт-Кочо, Кок-Таш, Дахма, Кочо-Бою и Головной характеризуется как стабильная», — сообщил Интерфаксу представитель службы.

По его словам, ночью происшествий на границе зафиксировано не было. 

Ранее погранслужба Киргизии заявила о достижении договорённости о прекращении полном огня на границе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить