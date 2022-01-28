Представители Таджикистана и Киргизии устанавливают причины конфликта на границе
«Совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта», — приводит текст заявления информагентство «Ховар».
В результате происшествия десять человек с таджикской стороны получили ранения, двое погибли.
Ранее в погранслужбе Киргизии заявили, что обстановка на киргизско-таджикской границе стабильная. За ночь происшествий там не было зафиксировано.
Также стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на границе Киргизии и Таджикистана.