Представители Таджикистана и Киргизии устанавливают причины конфликта на границе

Представители Таджикистана и Киргизии изучают причины инцидента на границе республик. Об этом говорится в заявлении пресс-центра пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

«Совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта», — приводит текст заявления информагентство «Ховар».

В результате происшествия десять человек с таджикской стороны получили ранения, двое погибли.

Ранее в погранслужбе Киргизии заявили, что обстановка на киргизско-таджикской границе стабильная. За ночь происшествий там не было зафиксировано.

Также стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на границе Киргизии и Таджикистана.