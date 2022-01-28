Президент Киргизии Жапаров заявил, что держит на контроле ситуацию на таджикской границе
- РИА Новости
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«Уважаемые Кыргызстанцы! Ситуация на границе полностью на моем контроле. Даст Бог, мы решим всё путём переговоров, мирно. Не беспокойтесь», — написал Жапаров в Facebook.
Ранее в мэрии таджикского города Исфары заявили об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.
Также власти Исфары сообщили, что в результате стрельбы на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара — Баткен погиб от огнестрельного ранения житель таджикского села Ходжа Аъло.
Из зоны конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном эвакуировали 1470 киргизских граждан.