Губернаторы приграничных регионов Киргизии и Таджикистана намерены провести переговоры

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В киргизской погранслужбе заявили, что губернаторы Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана планируют провести встречу по ситуации на общей границе.
Губернаторы приграничных регионов Киргизии и Таджикистана намерены провести переговоры
  • AP

«Ожидается встреча губернаторов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана», — говорится в сообщении Sputnik Киргизстан.

Также уточняется, что около 22:00 местного времени состоялся телефонный разговор между директором Пограничной службы ГКНБ Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим ПВ ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы на таджикско-киргизской границе пострадали шесть человек, все являются гражданами Таджикистана.

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