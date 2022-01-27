Губернаторы приграничных регионов Киргизии и Таджикистана намерены провести переговоры

В киргизской погранслужбе заявили, что губернаторы Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана планируют провести встречу по ситуации на общей границе.

«Ожидается встреча губернаторов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана», — говорится в сообщении Sputnik Киргизстан.

Также уточняется, что около 22:00 местного времени состоялся телефонный разговор между директором Пограничной службы ГКНБ Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим ПВ ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы на таджикско-киргизской границе пострадали шесть человек, все являются гражданами Таджикистана.