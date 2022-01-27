Аналитик Оленченко объяснил слова Зеленского о приоритете для Украины

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT сообщение пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского о том, что «первым приоритетом» на сегодняшний день является «достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе».

Аналитик выразил мнение, что Зеленский таким заявлением пытается показать, что он услышал сигнал от европейских стран.

Однако, как подчеркнул Оленченко, это не значит, что украинский лидер выполнит своё обещание.

«В целом для Зеленского характерна непоследовательность, я бы даже сказал метания. Они проистекают из того, что он должен оглядываться на оппозицию, на националистов, на широкие слои населения, среди которого он теряет популярность, его рейтинги заметно падают. Ему приходится оглядываться на англосаксов, которые снабжают его оружием», — отметил эксперт.

При этом Зеленскому ещё стоит учитывать мнение западноевропейских стран, поскольку Украина стремится стать частью ЕС, заключил собеседник RT.

Ранее Зеленский прокомментировал встречу советников нормандского формата.

Как сообщила пресс-служба президента, украинский лидер положительно оценивает факт встречи, при этом «первым приоритетом» на сегодняшний день является «достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе».

26 января в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Политсоветники лидеров «нормандской четвёртки» по итогам встречи в Париже подтвердили приверженность духу Минских соглашений и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.