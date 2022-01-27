Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу советников нормандского формата.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский положительно оценивает факт встречи, её конструктивный характер, а также намерение продолжить содержательные переговоры через две недели в Берлине.

«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день — это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантированным, надёжным, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», — отметил он.

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Отмечается, что политсоветники лидеров «нормандской четвёртки» по итогам встречи в Париже подтвердили приверженность духу Минских соглашений и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.